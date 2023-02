Spagna: socialisti, privatizzazione sanità trasforma paziente in cliente come vogliono fare popolar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privatizzazione della sanità in Spagna "trasforma il paziente in cliente" come intende fare il Partito popolare (Pp) che cerca di "distruggere il sistema pubblico" mentre i governi socialisti "stanno cercando di risolvere i deficit" del sistema. Lo ha affermato il portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al Congresso dei deputati, Patxi Lopez, nel corso una conferenza stampa. "Non siamo disposti ad accettare che la destra distrugga ciò che i cittadini hanno lavorato duramente per costruire con politiche che vogliono solo aumentare i privilegi dei già benestanti" ha aggiunto Lopez. A questo proposito, il portavoce socialista ha evidenziato che la destra è "è contraria a qualsiasi progresso nel Paese", sottolineando che "fanno solo rumore per cercare di nascondere la propria mancanza di progetti e di leadership".(Spm)