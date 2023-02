Ucraina: ministro Esteri Kuleba, integrità territoriale fondamentale per noi come per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio dell'integrità territoriale è fondamentale per l'Ucraina come per la Cina. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, la Cina “può” svolgere un ruolo nel conflitto che la Russia ha mosso contro il suo Paese e l'ex repubblica sovietica “vuole” che ciò avvenga. Date le relazioni tra Pechino e Mosca, ha sottolineato Kuleba, la Cina può agire per “il contenimento dell'aggressione russa”. (Res)