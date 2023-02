Superbonus: Bonelli (Avs), Meloni venga in parlamento a riferire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Meloni "venga in aula a riferire sullo stop al superbonus, sono a rischio 130 mila posti di lavoro e i risparmi di decine di migliaia di famiglie che sono esposte con banche e imprese". E' quanto chiede in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi sinistraAngelo Bonelli, che prosegue: "Oggi ho inviato una lettera alla commissione UE perché dallo stop al superbonus, alla richiesta di generare la direttiva sul risparmio energetico sulle case chiesta dalle forze politiche di maggioranza alla Ue, allo stop alle rinnovabili, alla richiesta di fermare la direttiva Fit for 55, è evidente che questo governo di destra si pone fuori dagli obiettivi decisi dall'Europa". (segue) (Com)