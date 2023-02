Superbonus: Bonelli (Avs), Meloni venga in parlamento a riferire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelle norme - sottolinea Bonelli - andavano modificate ma dire no alla cessione del credito, e quindi allo sconto in fattura, significa impedire ai ceti medi e alle famiglie più povere di poter accedere ai lavori di ristrutturazione, perché non sono in grado di anticipare i lavori". In questo modo Meloni "sta mettendo in ginocchio l'economia e non si può dire che la stessa determinazione è stata adottata per fermare lo scandalo degli extra-profitti delle società energetiche, che hanno accumulato 50 mld di euro: soldi di famiglie e imprese italiane. Questo è il governo dei 'no' all'innovazione, alla modernizzazione e alle politiche in difesa del clima", conclude il parlamentare. (Com)