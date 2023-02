Governo: Pd, destra inadeguata, ogni giorno errori e scivoloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno assistiamo agli scivoloni e agli errori della classe dirigente di Fratelli d’Italia. Ora siamo arrivati anche alle condanne definitive per peculato per la sottosegretaria Montaruli, che non ci risulta si sia dimessa come sarebbe doveroso fare”. E’ quanto affermano in una nota e presidenti dei gruppi parlamentari del Partito democratico, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, che aggiungono: “ Donzelli, Delmastro, Fazzolari con le sue uscite inopportune, e Montaruli: tutti ancora al loro posto. E tutto questo avviene nel silenzio imbarazzato degli alleati di governo e con la copertura politica di Giorgia Meloni”. Per le parlamentari “è la conferma dell'inadeguatezza di questa destra che, unita alle ambiguità della maggioranza sulla nostra collocazione internazionale, mette a rischio la credibilità del nostro Paese. In campagna elettorale ci hanno raccontato che erano pronti: stanno dimostrando l'esatto contrario”. (Com)