Rai: Lega presenta esposto ad Agcom su festival di Sanremo

- La Lega ha presentato un esposto all'Agcom per lo spettacolo andato in onda sul servizio pubblico durante il festival di Sanremo: “non decoroso né rispettoso nei confronti di tutti gli italiani che pagano il canone”. Lo annunciano in una nota i parlamentari della Lega, Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio. “Dalle 7 alle 23, come è noto, si deve tener conto del fatto che davanti alla Tv ci potrebbero essere i più piccoli e scene come quelle di Blanco che prende a calci con veemenza i fiori o Rosa Chemical con Fedez che mimano un atto sessuale tra il pubblico lasciano a dir poco sconcertati. Anche il comportamento della nota influencer Ferragni che più volte ha menzionato il gruppo Meta e pubblicizzato il profilo Instagram del conduttore Amadeus, desta molte perplessità. Serve al più presto una risposta", aggiungono i Parlamentari leghisti. (Rin)