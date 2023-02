Città metropolitana Roma: al via lavori rifacimento profondo pavimentazione via Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nuovi interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali Città metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito dei lavori previsti per l'evento giubilare. Lo comunica, in una nota, la Città metropolitana di Roma Capitale. I lavori - prosegue la nota - eseguiti da Anas (Gruppo Fs Italiane), interesseranno, a partire dal prossimo 28 febbraio, la Strada provinciale Laurentina nel tratto tra il Grande raccordo anulare e il Comune di Ardea. In particolare - spiega la nota - i lavori, dall'importo di 3,2 milioni di euro, riguarderanno il rifacimento del manto stradale della provinciale per un'estesa complessiva di circa due chilometri, in entrambi i sensi di marcia, che comprenderanno anche il ripristino degli elementi strutturali, zanelle e caditoie, per la raccolta delle acque di piattaforma. (segue) (Com)