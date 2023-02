Città metropolitana Roma: al via lavori rifacimento profondo pavimentazione via Laurentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei tratti più ammalorati - prosegue la nota - verrà eseguito il rifacimento profondo della pavimentazione partendo dallo strato di misto cementato di 20 centimetri, lo strato di base, il binder e il piano di usura, per uno scavo totale di circa 40 centimetri. L'intervento garantirà un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura nonché una durabilità maggiore del piano viabile. Al fine di poter eseguire i lavori in piena sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l'utenza in transito e tenuto conto delle necessità di effettuare un risanamento profondo della sede stradale, sarà istituita una riduzione di carreggiata in entrambi i sensi di marcia in orario sia diurno che notturno. Il completamento - conclude la nota - è previsto entro la fine di maggio. (Com)