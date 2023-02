© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra lo Stato e la regione Veneto, o meglio, tra i leghisti Calderoli e Zaia, rivela che la destra e in particolare la Lega sono senza bussola. “Parlano di autonomia ma non sanno come realizzarla, per questo il rischio della riforma Spacca-Italia è altissimo: si fermino”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. (Rin)