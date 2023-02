Urbanistica: assessore Roma, riportate a norma tempistiche accesso atti Archivio progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riportate nei tempi previsti dalla legge le tempistiche per l'accesso agli atti e alle visure nell'Archivio progetti edilizi di Roma Capitale. Lo dichiara, in una nota, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, in merito a un sopralluogo effettuato ieri presso l'Archivio progetti edilizi di Roma Capitale in cui, insieme al presidente della commissione Urbanistica, Tommaso Amodeo, e alla vicepresidente Antonella Melito, ha incontrato i lavoratori del servizio per esprimere la propria gratitudine per il lavoro profuso in questi mesi. "Grazie all'enorme lavoro fatto in questi mesi abbiamo riportato alla normalità una situazione ingiusta e insostenibile - afferma l'assessore -. Quando ci siamo insediati - aggiunge - tra la richiesta, la ricerca del fascicolo e la possibilità di prendere un appuntamento per visionarlo, passavano tra gli otto mesi e un anno così come denunciato più volte da professionisti e cittadini. Oggi riusciamo a fornire riscontro al 90 per cento delle richieste di accesso agli atti nei termini di legge con appuntamenti per visionare il progetto che possono essere fissati telematicamente entro circa 15 giorni", afferma Veloccia. (segue) (Com)