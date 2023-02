Urbanistica: assessore Roma, riportate a norma tempistiche accesso atti Archivio progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al miglioramento nell'accesso ai progetti edilizi - prosegue la nota - è stata avviata la digitalizzazione e metadatazione dei fascicoli, circa cinque milioni di pagine, e sono in arrivo nuovi investimenti per la gestione informatizzata di affrancazioni e trasformazioni con il nuovo Sistema Siat, entrato in funzione a gennaio 2023, e per la reingegnerizzazione dei condoni edilizi con una nuova Piattaforma per la gestione digitalizzata delle istanze in corso di implementazione, in sostituzione del "vecchio" Sicer. "Continuiamo a investire nell'ammodernamento ed efficientamento per agevolare la fruizione della documentazione da parte dei cittadini, della comunità professionale e di altri Enti/Amministrazioni", aggiunge l'assessore Veloccia. "Il rilancio e la rigenerazione di una città - sottolinea - passa sicuramente dai grandi progetti strategici, ma anche dal dare risposte alla quotidianità rimettendo in moto la macchina amministrativa per assicurare servizi pubblici efficienti e, di conseguenza, attirare investimenti. Il risultato presentato oggi è frutto del lavoro dei dipendenti comunali e della società Risorse per Roma, che voglio ringraziare ed è un bel messaggio di fiducia da mandare ai cittadini romani: non rinunciamo a pensare che le cose possano funzionare, in questa città. I problemi si possono affrontare e risolvere" conclude Veloccia. (Com)