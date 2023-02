Ucraina: G7, nessuna impunità per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 garantiscono che non ci sarà alcuna impunità per i crimini di guerra commessi in Ucraina. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione dei ministri degli Esteri del G7 tenutasi a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco cui ha partecipato anche il capo della diplomazia ucraino Dmytro Kuleba. “Non ci deve essere impunità per i crimini di guerra e altre atrocità, compresi gli attacchi alle popolazioni civili e alle infrastrutture, nonché le operazioni di filtrazione e le deportazioni forzate di civili ucraini in Russia”, si legge nel documento. I Paesi del G7, inoltre, confermano che tutti i responsabili dovranno rispondere delle azioni commesse, “compresi il presidente (Vladimir) Putin e la leadership russa, in linea con il diritto internazionale”. (Geb)