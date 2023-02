Superbonus: Bonelli (Avs), governo ha tradito gli italiani, colpite fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modalità con cui il governo Meloni ha cancellato il superbonus è stata sciagurata e irresponsabile. “Guarda caso, a pochi giorni dalla fine della tornata elettorale, questa destra ha approvato un decreto, senza coinvolgere nessuna parte politica e sociale, mettendo in ginocchio lavoratori, famiglie e imprese. Ecco il governo del 'no' forte con i deboli e debole con i forti. Questo governo, oltre alle gravissime conseguenze economiche, ha tradito la fiducia degli italiani". Così in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che prosegue: "La misura del 110 per cento aveva ovviamente dei correttivi da affrontare, come abbiamo ribadito più volte, ma un conto è modificare e un altro è mettere una ghigliottina sulla testa di 30 mila aziende e 130 mila posti di lavoro. Quelle norme andavano modificate ma dire no alla cessione del credito, e quindi allo sconto in fattura, significa impedire ai ceti medi e alle famiglie più povere di poter accedere ai lavori di ristrutturazione, perché non sono in grado di anticipare i lavori. In questo modo questo governo sta mettendo una pietra tombale alle politiche sul risparmio energetico, facendo pagare un durissimo prezzo all'economia del nostro Paese e ovviamente come, già noto, infischiandosene delle politiche in difesa del clima". (Rin)