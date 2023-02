Trasporti: Salvini, seguo con attenzione dossier su tram Milano - Limbiate, fermo da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasporti Matteo Salvini comunica tramite nota di star seguendo con attenzione il dossier relativo al tram della Comasina che collega Milano a Limbiate e che non riparte dal settembre scorso tanto che i pendolari hanno scritto al Mit per chiedere interventi. Gli enti locali - a partire dal Comune di Milano - stanno reperendo risorse per portare avanti il progetto di trasformazione in metrotranvia. Salvini ha dato mandato ai propri uffici di seguire con attenzione e approfondire il dossier, ribadendo la totale disponibilità a valutare richieste finanziarie da parte degli enti locali. Così una nota del Mit. (Com)