Basilicata: approvato protocollo Regione-governo su semplificazione normativa

- Riassetto normativo statale e regionale, eliminazione delle incongruenze nei diversi settori legislativi, verifica della necessità di normare a diretto beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese. È quanto prevede lo schema di Protocollo di intenti, approvato ieri dalla Giunta regionale, che sarà siglato dal ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal presidente della regione Basilicata, Vito Bardi il 6 marzo a Potenza. Il Protocollo – riferisce una nota – stabilisce che la regione Basilicata segnalerà gli interventi di semplificazione normativa di competenza statale con possibili ricadute di largo beneficio per cittadini e le imprese. Il ministro si impegna a valutare le proposte e, se condivise, a farsi parte attiva per una rapida approvazione da parte del governo e del Parlamento. Per il presidente della regione Basilicata Vito Bardi “il Protocollo rappresenta uno strumento utile a migliorare sempre di più la qualità sostanziale della legislazione, per quanto riguarda gli effetti che la stessa produce su cittadini e imprese. Il tutto – conclude Bardi – anche riguardo alle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardo alla rimozione degli ostacoli amministrativi che penalizzano la competitività del nostro sistema economico. Voglio ringraziare il ministro delle riforme e della semplificazione, Maria Elisabetta Casellati, per l'attenzione dimostrata verso la Basilicata, una delle prime regioni a firmare tale protocollo”. (segue) (Com)