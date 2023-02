Basilicata: approvato protocollo Regione-governo su semplificazione normativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibili linee di proposta e di intervento possono riguardare: la predisposizione di codici, testi unici e testi di riordino e di riassetto, anche di settore; il riordino delle procedure con particolare riguardo a fattispecie quali il rafforzamento del silenzio assenso, l’ampliamento degli ambiti della segnalazione certificata di inizio attività, la riduzione del termine massimo previsto per l’annullamento d’ufficio; la digitalizzazione dei procedimenti; la segnalazione di eventuali complicazioni negli schemi di atti normativi ovvero di proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione. Con il Protocollo si vogliono inoltre fornire indicazioni di riordino normativo tese a garantire: la certezza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, attraverso comportamenti uniformi degli uffici; l’uso corretto della discrezionalità, ancorata a riferimenti conoscibili e oggettivi (criteri generali); l’ottimizzazione delle procedure, attraverso la correzione delle prassi non previste e che valgono ad appesantire il procedimento; l’omogeneizzazione normativa delle prassi amministrative; la ricognizione e catalogazione delle best practice già in uso e la loro diffusione. Per il coordinamento delle azioni previste sarà istituito un Tavolo tecnico congiunto. Per il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa parteciperanno: il Capo di Gabinetto, il Capo del Settore legislativo e il Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la regione Basilicata parteciperanno: il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta. (Com)