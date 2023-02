Lombardia 2023: Fontana a Calenda, se gestione covid fosse stata disastrosa come dice, non mi avrebbero riconfermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Senatore Calenda, ma lei crede davvero che se la gestione del Covid in Lombardia fosse stata così disastrosa come dice, i lombardi mi avrebbero riconfermato, anziché mandarmi a casa?". È questa ma domanda che il riconfermato presidente della Lombardia Attilio Fontana rivolge a Carlo Calenda, leader di Azione, in una lettera di risposta che il leghista ha inviato al corriere della Sera e riproposto sul suo profilo Facebook. "Ho riflettuto molto prima di decidere se intervenire sulle dichiarazioni del senatore Calenda", spiega Fontana, che "in questi giorni ha più volte offeso i cittadini lombardi". "Sono stato tirato in causa svariate volte dal leader del Terzo Polo - prosegue - che di terzo non ha nemmeno il posizionamento in questa tornata elettorale. Proprio per questo pensavo che la frustrazione dell’inconcludente risultato lo avesse portato a fare quelle affermazioni così fuori luogo. Dice da giorni, con quel filo di arroganza che spesso si concede, che l’unico voto sano sarebbe per lui. Il fatto stesso che scenda in campo dovrebbe assicurargli il primato? Ha uno strano concetto della democrazia. Poi, nel tentativo di colpirmi, il senatore Calenda ha tirato in ballo i cittadini lombardi e oggi, con la lettera indirizzata alla Sua persona, anche tutti gli italiani. Ecco perché rimanere in silenzio mi risulta davvero difficile. Perché una bugia ripetuta mille volte non può e non deve diventare una verità". Condivido la lettura secondo la quale in Italia esiste una disaffezione verso la politica, ma quello che sfugge al senatore Calenda è che le idee dei lombardi e degli italiani sono molto più chiare di quanto lui voglia lasciar credere. È un po’ paradossale che esprima giudizi attraverso slogan immotivati e parli di gestione dell’emergenza Covid quando l’unica cosa che ha gestito, in quei momenti, è stato il telecomando della tv dal suo salotto della Roma bene". (segue) (Rem)