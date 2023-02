Lombardia 2023: Fontana a Calenda, se gestione covid fosse stata disastrosa come dice, non mi avrebbero riconfermato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore Calenda - aggiunge Fontana - non era qui quando abbiamo realizzato in pochi mesi l’ospedale in Fiera (con Bertolaso, l’uomo che lui stesso osannava e voleva nella sua squadra, se fosse stato eletto sindaco di Roma). Il sen. Calenda non era con me e i miei collaboratori quando dormivamo negli uffici della Regione, affrontando a mani nude la più grande pandemia della storia recente, senza che nessuno ci avesse avvisato o preparato. E ancora, il sen. Calenda non era qui nemmeno quando i camion dell’Esercito attraversavano Bergamo". "Il senatore Calenda - prosegue - fa l’unica cosa che quelli della sua estrazione politica sanno fare: giudica dall’alto di una presunta superiorità morale, antropologica. Vede senatore Calenda, io non sono un arringatore di folle, non sono un uomo copertina e non sono del partito della Ztl. Lei parla di voti a partiti ideologici, e questo rafforza la mia idea sul fatto che non solo non conosce il nostro territorio, come dimostra la scelta perdente del candidato presidente, ma non ha nemmeno letto i risultati delle votazioni. La mia lista, che tutto rappresenta tranne che un partito ideologico, ha preso più voti della sua! Io sono lombardo, orgogliosamente, sono un lavoratore, cerco soluzioni ai problemi della mia gente e provo, sperando di riuscire nel modo migliore, ad aiutarli. Con umiltà. Un concetto, quest’ultimo, che lei non conosce. E i lombardi vi hanno punito nell’unico modo per loro possibile. Non votandovi. Lo stesso vale per gli italiani e il nuovo governo. La gente ha bisogno di concretezza, ha bisogno di soluzioni ai problemi reali, che non sono quelli che voi avete affrontato e cavalcato in questa campagna elettorale. Non siete credibili, non lo siete mai stati. E per questo avete perso. Male. Però su una cosa ha ragione senatore Calenda, gli italiani cercano qualcuno a cui affidarsi e di cui fidarsi. Bene, le posso tranquillamente dire che hanno riposto la fiducia nelle persone giuste: in Francesco Rocca, in me e nel governo di centrodestra". "Caro senatore Calenda - conclude Fontana -, se l’Italia è il Paese più bello del mondo è grazie agli italiani. Loro hanno vinto, voi avete perso. Fatevene una ragione". (Rem)