- Dalla Georgia alla Moldova la Russia ha commesso una violazione dopo l’altra del diritto internazionale. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La comunità internazionale non ha risposto in modo adeguato, per questo dobbiamo fare di più per rafforzare la sicurezza dell’Ucraina”, ha aggiunto Sunak. (Geb)