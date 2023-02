© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa dell’Ucraina non riguarda “solo la sovranità di un Paese ma la sicurezza e la sovranità di tutti i Paesi”. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La Russia non può vincere e noi non glielo consentiremo”, ha detto Sunak. (Geb)