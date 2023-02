Sicurezza: Polizia, focus al contrasto alla 'Ndrangheta nella rivista ufficiale di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel numero di febbraio di “Poliziamoderna”, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, particolare attenzione è rivolta al progetto I-can, Cooperazione Interpol contro la 'Ndrangheta, network al quale aderiscono 14 Paesi che ha come mission quella di sviluppare un approccio globale per prevenire e contrastare l'organizzazione criminale attraverso lo scambio di competenze specialistiche, intelligence e best practice. I-can, nata nel 2020, ha già permesso – riferisce una nota – di arrestare più di 40 latitanti nel mondo. Ne abbiamo parlato con il vice capo della Polizia Vittorio Rizzi, a capo del progetto e con il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, uno dei magistrati più attivi nella lotta alla 'Ndrangheta. Un focus è dedicato poi al Craim, Centro ricerca e analisi delle informazioni multimediali, che utilizza complessi algoritmi e tecnologie di intelligenza artificiale per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale, la cui collaborazione col progetto è in fase di studio avanzato. (segue) (Com)