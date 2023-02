Sicurezza: Polizia, focus al contrasto alla 'Ndrangheta nella rivista ufficiale di febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un approfondimento ci spiega come le catture di tre pericolosi latitanti operate da I-can siano diventate un fumetto. Così è nata infatti "Big game", l'edizione speciale, in lingua inglese, della graphic novel della Polizia di Stato “Il Commissario Mascherpa”, realizzata in collaborazione con Interpol e presentata nell'ambito della sua 90a Assemblea generale che si è svolta a New Delhi nel mese di ottobre scorso. Nella rubrica Fiamme oro vi presentiamo – conclude la nota – i primi 14 atleti paralimpici che verranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato e che al termine della carriera agonistica continueranno a far parte dei gruppi sportivi a tempo indeterminato. (Com)