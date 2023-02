Cina-Ucraina: Wang, uso di armi biologiche, chimiche o nucleari non è ammissibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella guerra in corso in Ucraina non è ammissibile l'uso di armi biologiche, chimiche o nucleari. Lo ha detto il consigliere di Stato e direttore dell’Ufficio della commissione centrale per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La posizione cinese è di promuovere la pace e il dialogo", ha detto Wang, assicurando che Pechino ha scelto di "facilitare" il dialogo, ricordando che già in precedenza ci sono stati altri tavoli di pacificazione in Bielorussia o Turchia. (Res)