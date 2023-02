Taiwan: "Financial Times", la prossima settimana colloqui alla Casa Bianca con diplomatici di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno la prossima settimana alla Casa Bianca dei “colloqui privati” con alcuni alti funzionari di Taiwan. È quanto riferisce il quotidiano “Financial Times”, secondo cui a Washington sono attesi il ministro degli Esteri Joseph Wu e il consigliere per la sicurezza nazionale Wellington Koo, che guideranno la delegazione di Taiwan. Cinque distinte fonti del “Financial Times”, inoltre, riferiscono che la squadra taiwanese incontrerà il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jon Finer e la vice segretaria di Stato Wendy Sherman. Interpellato dalla stampa di Taipei, Wu ha detto di non “poter commentare”, né “confermare”, quanto riferito dal quotidiano finanziario britannico. (Rel)