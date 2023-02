Turchia-Siria: Cgil-Cisl-Uil, raccolta fondi per aiutare popolazioni colpite da sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl, Uil aprono una raccolta fondi per aiutare le popolazioni dei luoghi colpiti dal sisma in Turchia e Siria. “Continua ad aggravarsi il bilancio del fortissimo terremoto che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha colpito i territori della Siria meridionale e della Turchia. Intere città rase al suolo, decine di migliaia le vittime e centinaia di migliaia le persone sfollate. Numeri purtroppo destinati a crescere di ora in ora e che determineranno una vera e propria crisi umanitaria senza precedenti”, riferisce una noto firmata da Luigi Giove della Cgil, Daniela Fumarola della Cisl e Emanuele Ronzoni della Uil. “Un territorio – prosegue la nota – già fortemente provato dalla guerra civile che da anni dilania le popolazioni si trova, oggi, a dover affrontare anche questa drammatica realtà. Sin dalle prime ore successive al sisma si è messa in moto la macchina internazionale degli aiuti. Molti Paesi, tra cui l'Italia, si sono mobilitati per contribuire ai soccorsi inviando uomini, mezzi, beni essenziali e risorse economiche. Anche Cgil, Cisl, Uil vogliono fare la propria parte attraverso una raccolta fondi, destinata ad aiutare le popolazioni che abitano i luoghi colpiti dal sisma, un sostegno concreto attraverso un gesto di solidarietà e di vicinanza”. Le donazioni potranno effettuarsi sul conto corrente intestato a Cgil Cisl Uil solidarietà popolazioni terremotate Turchia e Siria. (Rin)