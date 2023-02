Usa-Cina: Wang su palloni, Washington non riuscirà a distogliere attenzione da reali problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non riusciranno a "distogliere l'attenzione dai reali problemi" abbattendo palloni aerostatici nel mondo. Lo ha detto il consigliere di Stato e direttore dell’Ufficio della commissione centrale per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Il rapporto che gli Usa hanno con la Cina è una seria sfida geopolitica", ha detto Wang, sottolineando che a Pechino "non siamo spaventati dalla competizione" ma che Washington non sta rispettando alcuni principi di base dell'Organizzazione mondiale del Commercio, come avvenuto anche in Europa nel caso del Chips Act, la direttiva approvata dal parlamento Ue per ridurre la dipendenza dall'Asia nel mercato dei semiconduttori. "La moderniazazione di 1,4 milardi di persone non puo' essere fermata", ha detto Wang.(Res)