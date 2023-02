Milano: 21 enne arrestato per violenza sessuale nelle vie della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questa notte, i Carabinieri della Stazione Moscova, impegnati nei servizi straordinari nelle vie della movida di Milano, sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi in via Lazzaretto. Una ragazza del gruppo, 36 anni di Sesto San Giovanni, che stava trascorrendo la serata in centro con tre amici, aveva appena subito le molestie di un uomo, che l’aveva ripetutamente palpata, con forza, sopra i pantaloni. I militari, seguendo le indicazioni dei ragazzi hanno subito rintracciato e identificato l’uomo, un etiope di 21 anni. L’uomo si è opposto alla perquisizione dei militari, non volendo essere toccato da altri uomini e contestando, con atteggiamento di sfida, di aver dato prova della propria virilità pur sapendo della presenza di numerose pattuglie di Carabinieri in zona. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e condotto a San Vittore.(Com)