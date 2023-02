Infrastrutture: Ferrante, nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera grazie a governo e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo grande soddisfazione per la notizia dell'aggiudicazione della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. “L'appalto per l'opera, bandito lo scorso agosto attraverso una gara indetta da Rfi per un valore di 308 milioni di euro, è finanziato anche con fondi del Pnrr”. Lo dichiara in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. “I lavori della linea saranno avviati entro la fine del 2023 ed ultimati entro il 2026 collegando così la splendida città di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso una linea di lunga percorrenza di 20 chilometri. La stazione di Matera - La Martella sarà servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto. Si tratta di una delle tante opere soggette a commissariamento, di cui seguo il coordinamento tecnico funzionale, e che, grazie all'impulso mio personale e del MIit, stanno procedendo speditamente verso la realizzazione. Ancora una volta il governo si distingue per velocità, concretezza, efficienza". (Rin)