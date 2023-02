Nato: Stoltenberg incontra presidente finlandese e premier svedese, focus su adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco il presidente finlandese, Sauli Niinisto, e il premier svedese, Ulf Kristersson. "Un incontro positivo con il presidente Niinisto e il premier Kristersson dopo la mia visita in Turchia. Gli alleati della Nato hanno preso una decisione storica di invitare Finlandia e Svezia a diventare Paesi membri", ha scritto Stoltenerg su Twitter. "Sono molto più al sicuro ora rispetto a prima che facessero domanda e non vedo l'ora di accogliere entrambi i Paesi come membri a pieno titolo", ha aggiunto il segretario generale. (Res)