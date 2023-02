Cina: Wang, negli ultimi 70 anni non abbiamo iniziato nessuna guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 70 anni la Cina non ha iniziato nessuna guerra. Lo ha detto il consigliere di Stato e direttore dell’Ufficio della commissione centrale per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, Wang Yi, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Uno degli impegni prioritari di Pechino è di rendere il mondo più sicuro", ha detto, aggiungendo che l'idea di "pace per lo sviluppo" non è "uno slogan retorico" ma la convinzione della Cina, che anche per la realizzazione degli obiettivi Onu 2030 supporta i Paesi più poveri "affinché ci sia un ricambio" fra Paesi ricchi e meno sviluppati. (Res)