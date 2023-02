Roma: senzatetto trovato morto su una panchina a Testaccio, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un senza fissa dimora è stato trovato morto davanti alla chiesa di Santa Maria Liberatrice, nel quartiere Testaccio, a Roma. Da quanto si apprende dalla Questura, l’uomo è stato trovato intorno alle ore 9:30 di questa mattina. La morte dovrebbe essere avvenuta per cause naturali. Secondo alcune testimonianze, l’uomo sarebbe stato trovato seduto su una panchina al confine tra la piazza e il giardino Famiglia di Consiglio, nei pressi dell’area attrezzata per bambini. Sono ancora in corso le indagini.(Rer)