Milano: tentata rapina con arma da soft air, Carabinieri arrestano 26enne

- Questa notte a Milano, in piazza Oberdan, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentata rapina un cittadino peruviano di 26 anni. All’incirca alle 3 di notte un ragazzo di 34 anni di origini tunisine stava percorrendo via Lazzaro Palazzi quando due soggetti gli hanno bloccato la strada. Dopo avergli chiesto per pretesto una sigaretta, uno di loro ha estratto una pistola, minacciandolo, ed intimandogli di consegnare il denaro. Il ragazzo, spaventato, è fuggito, rifugiandosi per pochi istanti in una pizzeria da dove ha chiamato i Carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile lo ha raggiunto in pochi minuti, riuscendo a trovare uno due rapinatori. L’uomo, peruviano di 26 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente fermato in sicurezza e perquisito. La pistola con cui aveva minacciato la vittima, rinvenuta dai Carabinieri, era un'arma da soft air senza tappo rosso, che è stata quindi sequestrata. L'arrestato è stato portato a San Vittore.(Com)