Ue: Billi (Lega) su Tribunale brevetti, Germania ratifica, partenza il primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha depositato formalmente lo strumento di ratifica del Protocollo per l'applicazione provvisoria del Tribunale unificato dei Brevetti con il Consiglio dell'Unione europea, "divenendo il 17mo Stato e permettendone quindi la partenza ufficiale il primo giugno 2023". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega e capogruppo in commissione Esteri, Simone Billi. “Adesso si tratta di spingere per definire lo spostamento della sede di Londra a Milano", aggiunge Billi. (Rin)