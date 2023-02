Superbonus: Osnato (Fd’I), intervento necessario, misura frutto di politiche scriteriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento in Consiglio dei ministri sul superbonus “è stato necessario per risolvere una situazione dannosa, frutto di una gestione scriteriata dell'economia nata con la sinistra e il Movimento 5 stelle”. È quanto dichiara in una nota Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Finanze a Montecitorio. “Parliamo infatti di 110 miliardi di euro che pesano sul bilancio pubblico. Il governo non è intervenuto sulla misura in sé, ma bloccando la cessione dei crediti e dello sconto in fattura. Oggi ben l'80 per cento dei crediti è infatti incagliato nelle banche: è evidente che se non fossimo intervenuti saremmo andati incontro a un vero e proprio disastro. Siamo pronti ad ascoltare gli imprenditori e le associazioni di categoria. Già lunedì saranno ascoltati dal governo perché per noi le Pmi sono il motore della Nazione e sono state purtroppo loro le vittime che hanno maggiormente pagato il conto delle politiche del governo giallo-rosso. Fratelli d'Italia è al loro fianco per risolvere definitivamente questa questione salvaguardando da un lato posti di lavoro e dall'altro le finanze pubbliche dello Stato", aggiunge Osnato. (Rin)