Milano: Carabinieri intervenuti in tre episodi di violenza ieri, deceduto un 29enne in città studi

20 luglio 2021

- Solo nella giornata di ieri, venerdì 17 febbraio, i Carabinieri di Milano hanno fatto fronte a tre episodi di violenza. Tre accoltellamenti cui i Carabinieri hanno risposto con l’arresto degli aggressori. In via Moretto da Brescia, in zona Città Studi, un uomo, 29enne algerino, ha perso la vita dopo una lite in casa di un conoscente, 44enne marocchino, che lo ha accoltellato alla nuca. Fuggito, è stato soccorso in fin di vita in strada, a pochi metri dall’appartamento. I Carabinieri hanno individuato il luogo del delitto grazie alle tracce ematiche, rinvenendo anche il coltello, ancora insanguinato. Il presunto responsabile è stato sottoposto a fermo per omicidio. Nella stessa serata, in via Romilli, al culmine di una violenta lite per motivi condominiali, un filippino di 44 anni ha accoltellato all'addome un condomino, 32 anni, marocchino. Trasportato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico, resta in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il 44enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato a San Vittore. Nel pomeriggio, poi, a Carugate, nel milanese, è sfociata in violenza anche una lite per viabilità. Un 51enne è stato colpito da 6 fendenti all’addome e alla gamba da un altro automobilista per una precedenza in rotatoria. I Carabinieri sono riusciti a bloccare e arrestare subito l’aggressore, un 55enne italiano, rinvenendo anche il coltello a serramanico utilizzato. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato presso la casa circondariale di Monza. (Com)