Superbonus: Amendola (Pd), tradimento che crea tensione sociale

19 luglio 2021

- Fermare così, dalla sera alla mattina, la cessione dei crediti sul Superbonus “è una scelta che crea tensione sociale e non risolve i problemi. Un tradimento di questo governo alle Pmi di un'intera filiera. L'ennesimo voltafaccia ai danni delle famiglie con meno capacità economica". Lo dichiara in una nota Enzo Amendola, capogruppo del Pd in commissione Esteri alla Camera. (Rin)