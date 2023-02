Ucraina: Stolteberg, guerra è stata "brutale ma non sorprendente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra contro l’Ucraina è “stata di impatto brutale, ma non una sorpresa”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Abbiamo cercato di incoraggiare la Russia a seguire la via della diplomazia”, ha detto Stoltenberg, secondo cui tuttavia la Russia “rispetto alle nostre richieste di pace ha scelto la guerra”. "Non ci sono segnali che (il presidente russo Vladimir) Putin voglia interrompere quest'offensiva", ha detto Stoltenberg. (Geb)