Ucraina: Stoltenberg, se Russia vince guerra altri regime autoritari agiranno allo stesso modo

- Se la Russia vince la guerra in Ucraina invierà un messaggio agli altri regimi autoritari che vogliono fare uso della forza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Anche se la guerra finirà domani, il nostro sistema di sicurezza è cambiato e non si tornerà indietro", ha detto Stoltenberg. "Ciò che sta accadendo oggi in Europa, può accadere in Asia domani", ha aggiunto il segretario generale. (Geb)