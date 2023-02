Viabilità: Aspi, chiusa per esercitazione galleria "Monte Quarcino" sulla A9 nella notte di venerdì 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 22 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 febbraio si svolgerà un'esercitazione all'interno della galleria "Monte Quarcino", una delle prime opere infrastrutturali della rete di Autostrade per l'Italia ad essere stata interessata dal piano di potenziamento degli impianti antincendio, adeguandola così agli innovativi standard previsti dalle più recenti normative in materia. In occasione della Settimana della Sicurezza sul Lavoro del Gruppo Aspi, con il coordinamento della Prefettura, verranno pertanto testate le modalità di intervento degli Enti di Soccorso, simulando un incidente con principio di incendio, con l'obiettivo di consolidare i flussi di comunicazione delle diverse squadre di intervento e verificare la corretta applicazione del Piano di Gestione delle Emergenze.(Com)