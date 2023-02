© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario inviare all’Ucraina tutto ciò “di cui ha bisogno per vincere” la guerra. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Dobbiamo dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere e prevalere come nazione sovrana e indipendente in Europa”, ha affermato Stoltenberg. (Geb)