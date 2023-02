Ucraina: Stoltenberg, Putin non sta vincendo la guerra, il mondo è al fianco di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non sta vincendo la guerra perché il resto del mondo si è mobilitato per aiutare l’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Non è solo una sfida europea, ma globale”, ha detto Stoltenberg, ricordando l’aiuto espresso da Corea del Sud e Giappone. “E’ una questione di sicurezza globale, non solo regionale”, ha detto il segretario generale. (Geb)