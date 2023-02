Nato: presidente finlandese, con Svezia siamo "cristallini" su nostre ambizioni di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia e Svezia hanno espresso il loro volere “in modo cristallino”: diventare Paesi membri della Nato. Lo ha detto il presidente finlandese Sauli Niinisto nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La Turchia ha fatto sapere che la Finlandia rispetta i criteri di adesione”, al contrario di quanto affermano per la Svezia, ha proseguito Niinisto. “Noi abbiamo espresso la nostra volontà insieme alla Svezia e non accetteremo una separazione del percorso di adesione”, ha aggiunto il presidente. “Se la Turchia confermerà un parere positivo alla Finlandia e negativo per la Svezia si creerà una situazione molto difficile”, ha aggiunto Niinisto. “Abbiamo fatto la nostra parte presentando la richiesta di adesione e ora spetta alla Turchia prendere la sua decisione”, ha detto il capo dello Stato finlandese. (Geb)