Governo: M5s, Montaruli condannata in via definitiva per fondi Piemonte, doverose dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna in via definitiva della sottosegretaria all'università Augusta Montaruli per le spese pazze in Piemonte “non le consente di continuare a rivestire tale ruolo istituzionale. Riteniamo doverose le sue dimissioni”. Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato. “Tragga lei stessa, in un sussulto di dignità, le conseguenze della condanna per peculato e faccia un passo indietro. Cosa ha da dire la presidente Giorgia Meloni sulla sua compagna di partito? Ritiene poco edificante per il mondo dell'università e per il governo in generale avere un condannato tra le proprie fila, o coprirà le spalle anche a lei?", aggiungono i parlamentari M5s. (Rin)