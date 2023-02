Perù: paragonò Polizia a nazisti, Parlamento dichiara presidente Colombia persona "non grata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha dichiarato persona "non grata" il presidente della Colombia, Gustavo Petro, accusato di aver paragonato l'operato della polizia nazionale a quello dei "nazisti". La risoluzione, approvata a a inizio settimana dalla commissione Esteri, ha ricevuto 72 voti favorevoli, 29 contrari e sette astensioni. Venerdì 10, il presidente colombiano aveva parlato delle tensioni legate alle proteste sociali lanciare oltre due mesi fa contro l'arresto dell'ex presidente peruviano, Pedro Castillo. "In Perù marciano come in nazisti contro il loro stesso popoli, rompendo la Convenzione americana dei diritti umani", aveva detto Petro celebrando l'insediamento di ambasciatori di diverso Paesi, tra cui Brasile, Cina, Messico e Canada. "La Convenzione dei diritti umani non si applica solo ai governi di sinistra. Chi lo fa ha una doppia morale", ha detto. Petro, che assieme ad altri partner regionali ha apertamente preso le parti di Castillo, non ha fatto riferimenti specifici alle forze di sicurezza, ma a Lima le parole sono state prontamente ricollegate alla sfilata che migliaia di agenti di Polizia hanno compiuto nella capitale in difesa del proprio operato, anche intonando inni istituzionali. Con la mozione, i parlamentari respingono "le inaccettabili espressioni del signor Gustavo Petro Urrego", definite una "offesa alla Polizia nazionale del Perù e alla Repubblica del Perù". parole, inoltre, che "banalizzando l'olocausto, costituiscono anche un'offesa a tutto il popolo ebraico, di cui gran parte sono cittadini peruviani". Il testo esorta i ministri degli Esteri e dell'Interno, "ognuno nelle rispettive competenze, a compiere i passi necessari" perché Petro "non entri nel territorio nazionale". (Brb)