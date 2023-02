Messico: Lopez Obrador firma oggi il decreto su esclusiva del litio a ministero Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società, creata con decreto pubblicato il 23 agosto in gazzetta ufficiale, si chiamerà LitioMx, avrà personalità giuridica e patrimonio proprio, autonomia tecnica, operativa e di gestione. L'impresa, che dovrà rispettare i trattati internazionali in tema di rispetto ambientale e diritti umani, deve elaborare i programmi strategici di medio e lungo termine per la ricerca, lo sviluppo, lo sfruttamento del litio e delle sue catene del valore, essendo anche responsabile del disegno e della creazione delle opere ingegneristiche e industriali necessarie. Alla LitioMx spetterà anche il compito di ricercare, censire e valutare i giacimenti del minerale. (segue) (Mec)