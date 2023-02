Siria-Turchia: bilancio delle vittime del sisma supera quota 45 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dodici giorni dal duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenuto lo scorso 6 febbraio con epicentro nel governatorato turco di Kahramanmaras, area che dista soli 60 chilometri dal confine siro-turco, il bilancio delle vittime ha superato quota 45.000. In particolare, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), il numero dei morti in Turchia ammonta ad almeno 39.672. In Siria, secondo un ultimo bilancio diramato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, il numero delle vittime è salito ad almeno 5.800. (Res)