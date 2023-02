Ue-Kenya: Michel incontra presidente Ruto ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership e gli sforzi del Kenya per promuovere la stabilità nel Corno d'Africa e nella regione dei Grandi Laghi sono essenziali. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo aver incontrato il presidente del Kenya, William Ruto, a margine del summit dell'Unione africana in corso ad Addis Abeba, in Etiopia. "Ho assicurato al presidente Ruto il sostegno dell'Ue. Stiamo andando avanti con il nostro dialogo strategico, in particolare l'accordo di partenariato economico", ha aggiunto Michel. (Res)