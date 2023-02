Superbonus: Cattaneo (FI), con stop rischio frenata dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stop al Superbonus “in questo momento non c’era altra scelta ma il conto non possono pagarlo famiglie e imprese. Toglierlo potrebbe determinare anche una frenata dell’economia”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Forza Italia – ha aggiunto – lavorerà per una soluzione. Occorreva metere un punto a una situazione che ci avrebbe portato al default. Ora bisogna sbloccare i crediti maturati una volta per tutte”. Il Ppe non venendo a Napoli "fa uno sgarbo non a FI ma all’Italia. È una decisione incomprensibile e un’invasione di campo. Quel maldestro tentativo di dividerci dicendo che ce l’hanno con il presidente e non con FI”, ha sottolineato Cattaneo. (Rin)