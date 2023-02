Sardegna: agricoltura sociale, podio nazionale Oscar Green per azienda Tortolì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conquista il podio nazionale degli Oscar green, la fattoria sociale di Tortolì Ortflowers di Roberta Farigu, che ha conteso insieme ad altre due aziende sociali, una Lombarda e una delle Marche, la categoria Coltiviamo solidarietà, riservata a quegli agricoltori che si impegnano nel campo dell’agricoltura sociale. I premi sono stati consegnati nel corso delle finali di Roma, alla presenza del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, della Delegata Nazionale del Movimento Giovani Imprese Coldiretti Veronica Barbati, del Ministro del Masaf Francesco Lollobrigida e del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Oscar green, premio ideato e promosso da Coldiretti giovani impresa, riservato agli agricoltori under 40 che si distinguono per innovazione, sostenibilità ed appunto sociale, ha visto la partecipazione di 18 aziende agricole di tutte le regioni italiane in sei categorie. (segue) (Rsc)