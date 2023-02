Sardegna: agricoltura sociale, podio nazionale Oscar Green per azienda Tortolì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda Ortoflowers, ha raggiunto la finale nazionale grazie ad un progetto di inclusione e pace in collaborazione con l’Associazione di promozione Sociale, “Officina Creativa Janas 5” e soprattutto con un gruppo di donne e uomini con disabilità che hanno dato vita ad un progetto di solidarietà verso i bambini disabili dell’Ucraina. I deboli che aiutano i più deboli e seminano quotidianamente gentilezza, in un progetto di agricoltura sociale. Lo hanno fatto creando inclusione tra i ragazzi che hanno dato vita con le proprie mani a Su Nenneri, un cespo di germogli di grano o di altro tipo di cereale dalla antica tradizione, simbolo della rinascita della natura, e a delle bombe di semi che hanno poi venduto nei mercati di Campagna Amica per poi donare il ricavato ad una associazione di bambini disabili dell’Ucraina. Un progetto semplice ma dal grande valore sociale che crea inclusione e lancia un grande messaggio di pace e solidarietà creando un legame con chi soffre anche per la guerra perché – come dicono i ragazzi – “la bellezza salverà il mondo”. (segue) (Rsc)